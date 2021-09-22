伊朗总统支持恢复核协议

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（法新社纽约联合国总部21日电） 伊朗极端保守派的新总统莱希（Ebrahim Raisi）今天初登国际舞台，一方面表达他对恢复核子协议的支持，另一方面斥责美国。

身为强硬派教士的莱希，接掌的是一个希望与西方建立更好关系的政府。他今天呼吁美国兑现承诺，依据2015年核协议，结束对伊朗制裁。

莱希在对联合国大会发表的预录演说中表示：「伊斯兰共和国（伊朗）认为，最终能解除所有压制性制裁的会谈，才是有助益的会谈。」

欧洲联盟（EU）斡旋的间接会谈在前任政府长达数月的谈判都无法取得前进道路之后，从6月停顿至今。

莱希重申伊朗的立场是宗教教义禁止核子武器，但这个立场普遍遭到怀疑，特别是以色列，他们发起破坏行动，拖延伊朗的核子作业。

莱希表示，「我国国防方针与威吓政策上没有」核武的「容身位置」。

莱希在人权倡议人士界恶名昭彰，因为伊朗领袖1988年为巩固政权、铲除异己大规模处决政治犯时，莱希是参与审判的法官之一，部分人权人士甚至因此呼吁西方回避莱希。

但西方强国以及中国和俄罗斯表示，他们看到根据2015年协议，限制伊朗核子计画的价值。

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）表示，今天将在联合国和伊朗新外长阿卜杜拉希扬（Hossein Amir-Abdollahian）会面，敦促他「尽快」重启在维也纳的会谈。

莱希演说中很大一部分是在谴责美国，提到西方扶植的阿富汗政府垮台，以及美国国会山庄1月6日遭川普的支持者攻击。

「我们区域今天看到的事件，不只证明霸权主义者以及霸权的想法悲惨地失败，强行实施西方认同的计画亦然。」

© 2021 AFP