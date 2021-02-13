伊朗总统示警：国内将出现第4波COVID-19疫情

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（法新社德黑兰13日电） 伊朗总统罗哈尼今天警告，国内将出现「第4波」2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。目前这个遭疫情重创的中东国家，部分区域的病例持续增加。

罗哈尼（Hassan Rouhani）在一场电视转播的谈话中表示：「这是一项对我们所有人的警告。」

罗哈尼说，西南部胡齐斯坦省（Khuzestan）一些城市现在处于最高风险级别的「红色」等级。而伊朗各地在前几周都处于低警戒层级。

罗哈尼指出：「这代表已经开始朝第4波疫情迈进。我们全都必须提高警觉，以避免这种情况发生。」

人口逾8000万的伊朗迄今已有近5万9000人染疫病故，通报的累计确诊数超过150万例。

伊朗从去年12月底起，官方通报的单日新增病例数皆低于7000人，但2月初以来又跨越这道门槛；单日染疫病故数从1月初开始低于100人，为去年6月以来最少。

另外，根据卫生部发言人贾汉普尔（Kianoush Jahanpour），伊朗昨天「提前」收到10万剂俄罗斯的「卫星-V」（Sputnik V）疫苗。

伊朗已于本月4日收到第一批疫苗，并于9日开始接种行动。

贾汉普尔指出，伊朗共采购200万剂俄国疫苗。

卫生部长纳马基（Saeed Namaki）说，伊朗之后也会收到420万剂英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大学（Oxford University）研发的疫苗，这些疫苗是透过「COVID-19疫苗全球取得机制」（COVAX）采购得来。

伊朗也在自行研发疫苗。

© 2021 AFP