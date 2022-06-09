伊朗拟移除27台核监控摄影机 IAEA：此举构成致命打击

（法新社维也纳9日电） 联合国监督机构国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西今天指出，伊朗将移除安装在核设施的27台监视摄影机，此举将对IAEA在伊朗的工作构成「严峻挑战」。

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法新社报导，葛罗西（Rafael Grossi）告诉记者：「我们已接获通知，伊朗将移除27台摄影机。」

「所以，这当然会对我们继续在当地执行工作的能力构成严重挑战。」

葛罗西表示，如果无法在3到4周内找出解套办法，这将是个「致命打击」。

伊朗因预期IAEA昨天会通过西方国家草拟的谴责动议，本周宣布将切断IAEA监视其核场址的部分摄影机讯号。

伊朗今天谴责上述动议「无建设性」，徒然制造新纷扰，导致恢复2015年核协议的努力遭到破坏。这项协议目的在限制伊朗核活动。

葛罗西表示，目前伊朗境内仍有约40台监视摄影机。

「这代表已经没戏唱了吗？我认为不应该是如此，目前还没有…让我们期待情绪可以缓和一些。」

美国、英国、法国、德国所提的谴责动议是自2020年6月以来首见批评伊朗的动议。35个国家组成的IAEA理事会中，有30国投下赞成票，仅俄罗斯和中国投下反对票。

© 2022 AFP