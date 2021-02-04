伊朗控告美国制裁案 联合国法院裁定听审

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（法新社海牙3日电） 联合国最高法院今天表示，伊朗诉请推翻前美国总统川普重启核制裁的诉讼，法院同意进行听审。此前认为这项争议不在联合国司法管辖范围内的华府表示「失望」。

法新社报导，伊朗是在2018年向海牙国际法院（International Court of Justice，ICJ）提出诉讼。法院裁定今天一出，伊朗外交部长旋即盛赞这是场「胜利」。

德黑兰当局指控，川普在任内退出2015年伊朗核子协议，使欧洲盟友感到沮丧，还重启对伊朗的制裁，这些作法已违反1955年美伊两国签署的「友好条约」（Treaty of Amity）。

华府表示，海牙国际法院对此案没有司法管辖权，且必须拒绝受理。华府也主张对伊朗制裁有其必要，因为伊朗对国际安全构成「严峻威胁」。

不过国际法院法官驳回美方所有异议。

国际法院首席法官尤素夫（Abdulqawi Ahmed Yusuf）表示，法院「最终认定院方具有管辖权…得受理伊朗伊斯兰共和国所提交的申请」。

美国国务院对这项裁定表示「失望」。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）表示：「在本案的下个阶段，我们将会解释为何伊朗的主张毫无根据。」

国际法院受理本案后，最终判决可能需要几个月、甚至几年才会出炉。（实习编译：陈羿?/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP