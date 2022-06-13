伊朗攻击威胁 以色列吁国民尽速离开土耳其

（法新社耶路撒冷13日电） 以色列外交部长拉皮德今天敦促在土耳其的以色列公民「尽速」离开，因为伊朗特工正积极计划攻击在伊斯坦堡的以色列人。

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拉皮德（Yair Lapid）在所属政党未来党（Yesh Atid）的议员会议中说：「这是一个真实而立即的危险。」理由是「伊朗几次试图对在伊斯坦堡度假的以色列人发动恐怖攻击」。

拉皮德说：「如果你已经在伊斯坦堡，请尽速回到以色列。如果你计划搭乘航班飞往伊斯坦堡，取消吧。不值得用你的生命去换假期。」

拉皮德表示，「根本不要飞往土耳其」，除非这种旅行「必要」。

伊朗和以色列是宿敌，德黑兰指责以色列对伊朗高阶核子和军事人员发起一系列暗杀行动。

拉皮德没有提到以色列在伊朗境内涉嫌的任何行动。

但他说，最近一些到土耳其旅游的以色列人，「在不知道他们捡了条命情况下」回到以色列。

拉皮德说，攻击者的目标是以色列公民，「目的是绑架或杀害他们」。

以色列公共广播公司（Kan）今天稍早报导伊朗一个月前计画在土耳其绑架以色列人，但在以色列警告安卡拉相关威胁后，伊朗的计画遭到挫败。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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