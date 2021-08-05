伊朗新总统宣誓就职 面对经济疫情核协议重重考验

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（法新社德黑兰5日电） 伊朗新总统莱希（Ebrahim Raisi）今天在国会宣誓正式上任，面临的难题包括伊朗经济因美国制裁受重创、公卫危机，以及棘手的核子计画谈判。

极端保守的前司法部长莱希，在伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）于3日给予认可后，已正式展开他的4年总统任期。

莱希的前任是温和派的罗哈尼（Hassan Rouhani），他在两任总统任期中，达成的里程碑政绩是在2015年促成伊朗与6大世界强权达成核子协议。

莱希于6月18日许多重量级人物被阻挡参选、选情历史性低迷的大选中获胜，他于今天下午5时在国会宣誓。

国营电视台报导，国会周边进行交通管制，德黑兰与临近的艾布士省（Alborz）、卡什温省（Qazvin）的航班停飞2个小时30分钟。

美国前总统川普在2018年单方面退出核协议，并对伊朗实施制裁后，伊朗陷入严重的经济与社会危机。德黑兰当局也相对不再信守「联合全面行动方案」（JCPOA）当中的绝大多数承诺。

莱希3日表示：「我们认为民众的经济条件不理想有两方面原因，一是敌人对我们的敌意，二是国内的缺点与问题。」

他表示，新政府将会寻求解除「暴虐」制裁，但也绝不会「让外国人的意志左右伊朗人民的生活水准」。

一艘油轮上周遭到攻击，美国、英国与以色列强烈谴责德黑兰当局，但伊朗否认要为这起事件负责。

伊朗同时也为中东地区最严重的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情焦头烂额，目前已有超过400万起确诊病例，逾9万2000人病故。

© 2021 AFP