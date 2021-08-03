伊朗新总统莱希就职 优先要务摆脱经济困境

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（法新社德黑兰3日电） 伊朗极端保守派总统当选人莱希（Ebrahim Raisi）今天正式就职。接下来伊朗是否可以摆脱当前经济危机，就看它能不能重返2015年签订的核协议。

伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei ）在交由幕僚长宣读的法令中表示，「根据人民的选择，我任命充满智慧、孜孜不倦、经验丰富且广受欢迎的莱希出任伊朗伊斯兰共和国总统」。

莱希今天参加就职典礼后，5日将前往国会宣誓，并提交内阁名单。

莱希的前任、温和派的罗哈尼（Hassan Rouhani）2015年与美、英、法、德、俄、中6国以及欧盟达成协议，伊朗承诺限制核武发展，以换取各国解除制裁。3年后，美国前总统川普片面宣布退出协议、恢复制裁，伊朗的经济随即受到严重打击。

莱希就任后的首要任务，就是重启核协议相关谈判。

这名现年60岁的新任总统在就职演说中宣示，他领导的政府将设法解除「暴虐」的美国制裁，同时也不会「让外国人的意志左右伊朗人民的生活水准」。

上周，美国、以色列和英国指责伊朗攻击阿曼外海一艘由以色列企业管理的油轮，德黑兰则否认他们与此事有关，并警告若遭威胁，将立即回应。

义大利欧洲大学学院（European University Institute）研究员德姆（Clement Therme）告诉法新社，因美国制裁而加剧的伊朗经济困境将成为新总统面临的最大挑战。他的主要目标将是深化与邻国及俄罗斯、中国等国家的经济关系，以改善经济状况。」

先前美国总统拜登表示，他准备重返美国3年前退出的核协议，与伊朗进行间接谈判，协议其余各方则与伊朗展开正式谈判。

美国的制裁形同掐住伊朗及其经济命脉石油出口，该国经济在2018年和2019年皆衰退超过6%。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行也让伊朗经济雪上加霜。据官方统计，疫情迄今已造成逾9万人丧生。

© 2021 AFP