伊朗核设施传遭攻击 德国欧盟：不利核子协议谈判

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（法新社柏林/布鲁塞尔12日电） 德国今天警告，伊朗纳坦兹核设施近期相关连串事件发展，不利于为挽救伊朗核子协议而正在进行协商的前景。欧洲联盟（EU）今天也对试图破坏协议谈判的行为提出警告。

德黑兰10日宣布启动纳坦兹（Natanz）核子设施的先进铀浓缩离心机，公然违反2015年伊朗核子协议所作的承诺。伊朗昨天又说，纳坦兹核设施遭到「恐怖主义」攻击导致断电；今天并将遇袭事件归咎宿敌以色列。

同一时间，谈判人员正在奥地利维也纳为挽救2015年全球强权国家和伊朗达成的伊朗核子协议进行协商。协议原本目的是限制伊朗核子发展野心，但美国前总统川普2018年退出后，协议因此跛脚；谈判人员正试图想办法让美国重返协议。

德国外交部长马斯（Heiko Maas）在今天谈判开始前表示：「我们目前听到从德黑兰传出的消息，对（谈判）并无正面贡献，尤其是纳坦兹的事件发展。」

马斯说，在维也纳进行的谈判「将不会轻松，但目前为止气氛一直具有建设性」。不过他指出，纳坦兹的事件将具「特殊意义」，或许能透露线索，来看出德黑兰对于在维也纳讨论的内容会落实到哪个程度。

欧盟发言人史丹诺（Peter Stano）今天表示，纳坦兹核子设施据传发生的事件「可能是破坏行为」。但他强调，目前为止还没有正式归咎主使者是谁。

史丹诺说：「我们仍有必要尽快厘清事实细节。我们反对任何试图破坏或弱化核协议外交努力的行为。」

俄罗斯外交部今天则发布声明表示，他们正密切关注纳坦兹所发生「严重事件」的相关情势，并希望这起事件「不会损害正在加速进展的（核协议）谈判」。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP