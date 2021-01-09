伊朗禁止进口美英COVID-19疫苗

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（法新社德黑兰8日电） 伊朗最高领袖哈米尼今天宣布，禁止进口美国和英国生产的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，并表示美英生产的疫苗「完全不可信赖」。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天推文表示：「禁止进口美国和英国制造的疫苗。」并附上#CoronaVaccine的话题标签。

推文还说：「他们想毒害其他国家，不是不可能。」

伊朗迄今累计通报超过120万人确诊染疫、5万6000 人病殁。德黑兰当局指控美国透过严格的制裁措施，阻止伊朗取得疫苗。

尽管粮食和医药在技术上不受制裁措施的限制，但国际银行通常拒绝和伊朗有关的交易。

伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）上个月表示，华府要求德黑兰透过美国银行付钱购买医疗药品，不过，他担心美国会没收这些钱。

哈米尼的命令禁止美国辉瑞（Pfizer）和德国BioNTech、美国莫德纳（Moderna）及英国阿斯特捷利康和牛津大学（AstraZeneca-Oxford）等数款疫苗进口。

伊朗上个月已经展开国产疫苗的临床试验。

© 2021 AFP