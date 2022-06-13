伊朗移除监视器引疑虑 IAEA疾呼即刻恢复核谈判

（法新社华盛顿12日电） 国际原子能总署（International Atomic Energy Agency, IAEA）今天敦促伊朗「即刻」重返核子谈判，以避免危机，让挽救2015年核协议「难上加难」。

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联合国本月8日通过决议谴责伊朗不合作，伊朗本周便将国际观察员监控伊朗核子活动的摄影机讯号切断，以示回应。

IAEA署长葛罗西（Rafael Grossi）在美国有线电视新闻网 （CNN）今天播出的专访中表示，27台监控摄影机「已被移除」，并称这是「非常严重的举动」。

葛罗西还说：「最近经验告诉我们，伊朗开始对国际观察员说『滚回家』之类的话绝非好事…情况变得更棘手得多。」

法新社报导，2015年列强与伊朗达成核子协议，西方放宽对伊朗严厉的经济制裁，以换取伊朗约束核子活动。

但在2018年，时任美国总统川普单方面退出核协议，并对伊朗恢复制裁，促使伊朗开始不履行承诺。寻求恢复核协议的谈判去年展开，但自今年3月以来谈判便停滞不前。

葛罗西在CNN专访中说，他已告诉伊朗对口单位：「我们现在必须坐下来谈，必须改正现况，我们必须继续合作。」

「对伊朗而言，要取得外界信心、取得为推动他们的经济而亟需的信任，唯一方式…就是让IAEA观察员在场。」

葛罗西表示，在没有监控摄影机的情况下，IAEA很快将无法宣布，伊朗核子计画是否如同德黑兰当局一再坚称属「和平」用途，或伊朗是否在发展核弹。

葛罗西说，即使伊朗几个月后让摄影机重新连线，他们在这段没连线期间所做的任何事仍是秘密，可能从事炼制作业，除非有协议才知道状况。

因此他表示，伊朗最近的作为会让「恢复核协议变得难上加难」。（译者：纪锦玲）

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