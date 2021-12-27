伊朗罕见准许基督徒囚犯放假过节 这些人例外

（法新社德黑兰26日电） 伊朗司法机关首长今天准予基督徒囚犯10天自由，让他们能与家人过节，不过犯下破坏安全、携械抢劫等罪者和死刑犯无法获得豁免。

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根据伊朗司法部门的「米桑线上」（Mizan Online）网站，伊朗司法总监艾杰（Gholam Hossein Mohseni Ejei）指示全国有关单位发布豁免。

不过网站表示，犯下破坏安全、组织犯罪、绑架、携械抢劫的受刑人和死刑犯无法比照办理。

地方媒体报导，伊朗8300万人口以什叶派穆斯林占大宗，基督徒仅占1%。

伊朗境内基督徒大多都是亚美尼亚裔，他们会在1月6日主显节这天庆祝耶诞；每年的这个时候，首都德黑兰和各大城市部分店家会摆放耶诞树等装饰，人们也会扮成耶诞老人站在店外。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）经常特赦囚犯或予以减刑，以庆祝穆斯林节日，但伊朗当局鲜少针对这个伊斯兰共和国境内的基督教少数族群宣布这类措施。

官媒伊朗通讯社（IRNA）报导，总统莱希（Ebrahim Raisi）今年平安夜在德黑兰探访一名在1980到1988年两伊战争（伊朗与伊拉克）阵亡的亚美尼亚裔基督徒「烈士」家人，向那些为祖国、人民和国家安全牺牲生命的人致敬。

© 2021 AFP