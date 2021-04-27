伊朗船舰挑衅逼近美船艇 最近仅距64公尺

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（法新社杜拜27日电） 美国海军今天表示，伊朗精锐革命卫队（Revolutionary Guards）的船舰本月稍早在波斯湾海域「态度挑衅地」逼近2艘美国海岸防卫队船艇，这是双方今年第一起紧张事件。

此事发生之际，伊朗与世界列强正在奥地利维也纳（Vienna）会谈，讨论让美国重返2015年伊朗核子协议的机制。美国在前总统川普（Donald Trump）任内退出这项协议。

美国海军第五舰队表示，今年4月2日，伊朗一艘名为Harth 55的船舰连同3艘快速攻击艇，逼近美国海岸防卫队（US Coast Guard）2艘进行例行安全巡逻的船艇。

美方声明说：「Harth 55以不必要的近距离多次越过美方船只的船首，包括以70码（64公尺）的最近距离，越过（美方船只）兰格尔号（Wrangell）和莫诺穆瓦号（Monomoy）的船首。」

声明还说，Harth 55态度挑衅地逼近兰格尔号船首，导致兰格尔号采取动作回避并多次鸣笛，还透过无线电多次示警；对方虽做出回应，但依然不停止这种不安全的行径。

声明指出，伊朗船只在对峙3小时后离去，美国海军认为这种作为「不安全又不专业」。

© 2021 AFP