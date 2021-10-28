伊朗表态 愿重启谈判挽救核协议

（法新社布鲁塞尔27日综合外电报导）伊朗今天同意于11月恢复与列强在核协议的谈判。美国方面则表示，既然同意重启协商就应展现出「善意」。

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伊朗在维也纳与美国总统拜登的行政团队举行了6轮的间接协商盼能挽救2015年的核协议。然而，6月间德黑兰强硬派政府上台之后，协商也跟着中断。

伊朗副外交部长巴格瑞（Ali Bagheri）在出访布鲁塞尔（Brussels）期间表示，他在与欧洲联盟特使莫拉（Enrique Mora）的会谈中看到进展。莫拉曾于本月稍早走访德黑兰。

巴格瑞在社群媒体推特（Twitter）上写道：「我们同意在11月底之前展开协商，确切日期将在下周宣布。」巴格瑞是伊朗首席核子谈判代表。

伊朗与美国、中国、俄罗斯、德国、法国和英国2015年针对伊朗争议性核计画危机找出长期解决之道，但2018年5月时任美国总统的川普（Donald Trump）片面退出协议、重启全面性制裁后，协议濒临瓦解。

川普下台之后，继任的拜登政府表示美国愿意重回协议，但伊朗也必须完全遵守协议内容、缩减为因应川普制裁而展开的各项核子活动。（译者：纪锦玲）

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