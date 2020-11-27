伊朗重要核子科学家遭刺杀身亡 控以色列幕后策划

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（法新社德黑兰27日电） 伊朗指出，国内其中一名最重要的核子科学家今天在德黑兰外郊的攻击中遭刺杀身亡。伊朗指控是敌对国家以色列幕后策划。

伊朗国防部声明指出，攻击者锁定科学家法克里萨德（Mohsen Fakhrizadeh）的座车发动攻击，接着与他的维安小组发生枪战，法克里萨德「严重受伤」。

根据声明，这名伊朗国防部研发与创新组织负责人经医护人员抢救无效后身亡。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾描述法克里萨德为伊朗核武计画之父。法克里萨德是在驱车前往德黑兰省东部德马温郡（Damavand）的阿布萨市（Absard）附近时遭遇攻击。

伊朗外交部长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）表示，有迹象显示以色列在这次暗杀行动中扮演角色。

查瑞夫在推特发文指出：「恐布分子今天谋杀了一名卓越的伊朗科学家。」

这事件发生距离拜登就职美国总统不到2个月时间。

川普任职总统期间于2018年退出伊朗核协议，并对伊朗重施严厉的制裁，总统当选人拜登则承诺将重新恢复与伊朗外交关系。（译者：徐睿承）

© 2020 AFP