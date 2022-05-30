伊朗革命卫队上校遭枪杀 归咎于犹太复国主义者

（法新社德黑兰30日电） 伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）今天指控「犹太复国主义者」本月稍早在德黑兰枪杀一名上校。数天前有报导指出，以色列向美国承认他们是幕后黑手。

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50岁的伊朗革命卫队上校霍达伊（Sayyad Khodai）22日在首都德黑兰东边的自家门外，被骑着摩托车的枪手杀害。根据官方媒体，他身中5颗子弹。

这是2020年11月顶尖核子科学家法克里萨德（Mohsen Fakhrizadeh）遭杀害以来，伊朗境内最备受关注的暗杀事件。伊朗指控法克里萨德遭暗杀是以色列所为。

根据革命卫队新闻网站赛帕新闻（Sepah News），革命卫队最高指挥官沙拉米（Hossein Salami）在探望霍达伊家人时说，霍达伊是被「最恶毒的犹太复国主义者所杀害，如果真主许可，我们将为他的死报仇」。

然而，沙拉米并没有使用伊朗经常使用的「犹太复国主义政权」一词来直接指控以色列。

沙拉米也说：「敌人经年累月从白宫和特拉维夫的中心地带追踪他（上校），挨家挨户、大街小巷探查，就是要将他置于死地。」

「纽约时报」（The New York Times）上周报导，以色列已经向美国坦承，这个犹太国家是杀害霍达伊的幕后黑手。纽约时报报援引「听取相关通讯简报的（匿名）情报官员」说法作此报导。

伊朗先前曾将霍达伊遇害归咎于「与全球傲慢（国家）有关的分子」，这是对美国和包括以色列在内的盟邦的统称。

根据纽约时报，以色列官员声称，霍达伊是「圣城部队（Quds Force）内一支秘密部队」的副指挥官，「针对包括以色列人在内的外国人策划阴谋」。圣城城部队是革命卫队的精锐部队，负责对外的行动。

© 2022 AFP