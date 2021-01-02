伊朗革命卫队撂狠话 誓言反击敌人一切行动

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（法新社德黑兰2日电） 伊朗革命卫队指挥官沙拉米在对美紧张关系不断加剧之下，今天视察波斯湾战略要地阿布穆沙岛的驻军，并誓言反击任何「敌人采取的行动」。

去年元月3日，伊朗革命卫队精锐的圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani）被美国狙杀，沙拉米（Hossein Salami）是在苏雷曼尼身亡届满周年前夕发表上述谈话。

革命卫队新闻网站「赛帕新闻」（Sepahnews）报导，沙拉米说：「我们今天在这里，是为了评估并确保我们能够打击敌人的海上军力，而敌人有时会自吹自擂…与恫吓。」

革命卫队海军司令汤西里（Alireza Tangsiri）陪同他视察阿布穆沙岛（Abu Musa）的驻军。

他警告：「无论敌人采取何种对付我们的行动，我们都将予以对等、果决及强力回击。」

阿布穆沙岛、大通布岛（Greater Tunb）与小通布岛（Lesser Tunb）位于波斯湾，邻近战略海运要道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的出海口。全世界1／5 的石油经由荷莫兹海峡运送。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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