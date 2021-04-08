伊朗：恢复2015核协议 维也纳会谈开启新篇章

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（法新社德黑兰7日电） 伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）今天指出，就挽救陷入困难的2015年核协议而在维也纳举行的会谈，已开启了一个「新的篇章」。

法新社报导，伊朗代表团昨天与除美国以外的其余签约国代表会面，研议如何让华府重新加入协议，以及终止美国的严苛制裁和伊朗的对抗手段。

美国总统拜登已表示，他已准备扭转前任总统川普退出核协议并重新施以单边制裁的决策。

由于德黑兰停止遵守核协议部分条款以回应美国退出协议，目前回复这项协议仍存在差异。

美国没有出席昨天的会谈，因只要针对伊朗的制裁还在，伊朗就拒绝与美方代表见面。然而欧盟扮演居中角色，对于这次重启对话，各方都给予正面评价。

罗哈尼今天在内阁会议中指出：「昨天（会谈）已开启一个新的篇章。」

「如（华府）展显真诚，这就是我们要求的…如需要的话，我想我们会在短期内与（协议各方）协商。」

华府方面，国务院发言人普莱斯（Ned Price）表示，美国仍相信「这是一个具建设性的会谈」。

普莱斯说：「到目前为止这次会谈讲究实效，他们所为都在我们意料之内。」

俄罗斯使者尤里亚诺夫（Mikhail Ulyanov）指出，在此同时，包括撤销制裁和核议题等两组专家正致力「确定华府和德黑兰所采取的具体措施」以恢复核协议。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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