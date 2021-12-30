伊朗：核协议谈判有相对令人满意之进展

（法新社德黑兰30日电） 为恢复2015年达成的「伊朗核子协议」，世界强国与伊朗正在维也纳（Vienna）谈判，伊朗协商代表巴格瑞今天说，谈判已有「相对令人满意的进展」。

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巴格瑞（Ali Bagheri）在伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）公布的影片中说：「双方就解除制裁确定做出一些书面修改；第8轮协商的头几天有相对令人满意的进展。」

两天前，英国、法国、德国协商人员曾形容谈判「时间紧迫」，同时警告，「目前已逼近一个临界点，即伊朗核子计画已升级到即将完全掏空」核子协议的地步。

相关国家今年稍早开始磋商恢复核子协议，但谈判在6月随着伊朗选出新的极端保守派政府而暂停，到11月底才恢复，最新一轮于27日展开。

伊朗核子协议是「联合全面行动方案」（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA）的通称，这项方案藉由松绑对伊朗的制裁，来换取伊朗削减核子活动。

美国前总统川普（Donald Trump）2018年片面退出协议，再度祭出一系列惩罚性制裁措施。1年之后，伊朗也开始逐步弃守承诺，包括加速提炼纯度更高的浓缩铀，但德黑兰当局依旧否认他们有制造核武的意图。

© 2021 AFP