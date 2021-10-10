伊朗：纯度20%浓缩铀 已提炼逾120公斤

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（法新社德黑兰9日电） 伊朗原子能组织（Atomic Energy Organization of Iran）今天晚间透过国营电视台表示，伊朗已经提炼出超过120公斤的纯度20%浓缩铀。

伊朗原子能组织主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）表示：「我们已经（提炼）超过120公斤，比这个数字还高。」

艾斯拉米补充表示：「我们的人民深知他们（西方列强）本应给我们这种纯度20%的浓缩铀燃料用于德黑兰反应炉，但他们迟迟没有这么做。」

「我们同仁如果不这么做，我们自然会因为德黑兰反应炉缺乏燃料而出问题。」

国际原子能总署（International Atomic Energy Agency）9月通报，伊朗提炼的浓缩铀，逾越2015年伊朗核子协议所规范的纯度，其储量已经增加。

原子能总署当时估计，伊朗拥有84.3公斤纯度20%的浓缩铀，高于上一次在5月通报时的62.8公斤。

依据伊朗核子协议的规范，伊朗的浓缩铀纯度不得超过3.67%，远低于用于核武所需的纯度90%门槛。

依据2015年伊朗核子协议，中国、法国、德国、英国和美国同意，若德黑兰当局削减其核子计画，将解除部分对伊朗施加的制裁。但自从美国前总统川普2018年率美国退出协议，伊朗当局便逐步背弃协议的种种承诺，美方也因此祭出新一轮制裁回应。

伊朗外交部长阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）昨天表示，只要华府全面恢复其承诺，他对恢复2015年核子协议的谈判能有所进展感到乐观（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP