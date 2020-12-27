伊朗：购买疫苗得透过美国帐户 款项恐遭没收

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（法新社德黑兰26日电） 伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）今天表示，华盛顿当局要求伊朗必须透过美国银行业者购买2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，让人担心款项可能遭没收。

美国总统川普2018年单方面退出与伊朗的核子协议后，对伊朗实施一波又一波的制裁，伊朗在多个国家的资产遭到冻结，包括在美国资产。

罗哈尼在和伊朗防疫小组开会时表示，「我们希望从我们存款的国家转出金钱」购买疫苗，而「这个国家已经同意」。鲁哈尼并未透露这个国家的名称。

理论上，医药用品是免除在制裁之外，但实际上，国际性银行倾向拒绝和伊朗有关的交易，以避免蒙受起诉风险。

罗哈尼表示，美国财政部外国资产管制办公室（Office of Foreign Assets Control）原先表示，这类转帐「不会有问题」，但「后来表示这笔钱得先透过美国银行，才能转去」购买疫苗。

罗哈尼今天提及美国政府说：「谁能信任像你们这样的人？你们在所有找得到的地方，偷走我们的钱。」

伊朗疫情自2月爆发以来，已经有119万5000例确诊，5万4500多人染疫病故，是中东疫情最严重的国家。（译者：郑诗韵）

© 2020 AFP