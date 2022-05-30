伊朗10层楼建筑倒塌事故 增至31死

（法新社德黑兰30日电） 伊朗胡齐斯坦省阿巴丹市（Abadan）23日有一栋施工中的10层楼建筑物倒塌，截至目前已有31人死亡，人数为伊朗近年同类灾难前几多，数以百计民众昨天晚间参加聚会哀悼死者。

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根据红新月会（Red Crescent），今天上午又在瓦砾堆下发现两具遗体，使得确定死亡人数增至31人。

全国昨天依政府宣布哀悼一天。

法斯通讯社（Fars）报导，胡齐斯坦省（Khuzestan）居民昨晚在阿巴丹市伊玛目邀请下聚会哀悼罹难者。

数百人的叫喊声盖过专家会议当地代表赫达利（Mohsen Heydari）演讲的声音。专家会议负责选出伊朗最高领袖。

塔斯尼姆通讯社（Tasnim）报导，还有民众登上国营电视台使用的平台撞落摄影机；警方要求民众离开现场，避免情势进一步紧张。

胡齐斯坦省长昨天表示，据报这起灾难共有38人失踪，在今天又发现2具遗体后，仍有7人下落不明。

自25日晚上开始，阿巴丹市和省内其他地区每到晚间，就经常有人针对这起灾难发动抗议，民众要求追究当地官员责任。

已有13人因牵涉大楼倒塌案而被捕，包括阿巴丹市长和两名前市长。

伊朗中部伊斯法罕市（Isfahan）和雅兹德市（Yazd）也传出示威消息。

© 2022 AFP