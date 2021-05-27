伊朗6月总统大选 最高领袖吁漠视抵制呼声

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（法新社德黑兰27日电） 数名呼声高的参选人被禁止与极端保守派参选人角逐下个月登场的总统大选后，伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei ）今天呼吁伊朗民众，不要理会抵制总统大选的要求。

在伊朗人民对国家陷入严重经济和社会危机普遍不满之际，伊朗将于6月18日举行总统大选，投票选出总统罗哈尼（Hassan Rouhani）的继任者。

流亡的反对阵营数个月来在社群媒体发起运动，利用波斯语主题标签，像是「向伊斯兰共和国说不」（#NototheIslamicRepublic），呼吁伊朗人民不要投票。

根据哈米尼的Instagram官方帐号，他透过视讯向国会议员表示：「不要听信那些发起运动的人说的话，他们声称投票没有用，不应该去投票。」罗哈尼昨天才要求哈米尼插手，确保总统大选竞争激烈。

伊朗负责审查参选人的宪法监护委员会（Guardian Council）25日核准主要为7名极端保守派的参选人竞选，并取消温和保守派的拉里贾尼（Ali Larijani）参选资格。

由保守派掌控、非民选产生的宪法监护委员会也禁止大炮性格的前总统艾马丹加（Mahmoud Ahmadinejad）参选。宪法监护委员会的决定似乎是为极端保守派司法部长莱希（Ebrahim Raisi）竞选之路清除障碍。

© 2021 AFP