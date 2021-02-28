伊朗COVID-19染疫病故人数 破6万大关

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（法新社德黑兰28日电） 伊朗卫生部表示，境内感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）病故人数于今天突破6万大关。目前伊朗仍在跟中东最严重的疫情奋战。

伊朗在达到这个残酷的里程碑前，国内部分区域新增确诊数攀升，总统罗哈尼（Hassan Rouhani）等数名官员已警告应提防「第4波」疫情。

卫生部发言人拉利（Sima Sadat Lari）在电视转播的谈话中表示：「不幸的是，过去24小时内有93人因2019冠状病毒疾病丧命，总计染疫死亡者来到6万73人。」

根据卫生部，伊朗迄今累计确诊163万1169例。然而卫生部长纳马基（Saeed Namaki）等官员过去已承认，实际数字可能比官方数据来得高。

冠状病毒任务小组发言人莱希（Alireza Raisi）26日说，伊朗「非常担忧」传染力更强的英国变种病毒，而这种病毒已「在国内流传」。

根据伊朗卫生部，莱希表示：「我们已查出国内有112人感染英国变种病毒，其中8人已经死亡。」

莱希指出，许多省分都出现英国变种病毒，包括首都德黑兰（Tehran）以及西南部的疫情新热点胡齐斯坦省（Khuzestan）。

伊朗近几天单日新增确诊达8000例，但仍比去年11 月27日的最高纪录1万4051例少得多；单日死亡则在1月初降至100例以下，来到去年6月以来的最低点。

© 2021 AFP