伊维菌素治疗COVID-19效果不明 美法官仍支持使用

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（法新社华盛顿30日电） 美国一名妇女赢得法院命令，要求俄亥俄州医院使用抗寄生虫药「伊维菌素」来治疗她已染疫重症的丈夫。尽管该药物在治疗COVID-19上未经证实有效，疫情爆发以来需求仍大增。

尽管缺乏充分证据证明伊维菌素能有效治疗COVID-19（2019冠状病毒疾病），且因滥用（包括使用于牲畜强度的制剂）而向毒物中心求助的人暴增，美国各地仍有数个案件是法院支持寻求这项药物的诉讼当事人，此案例是其一。

根据23日发出的法院命令，法官霍华德（Gregory Howard）下令西彻斯特医院（West Chester Hospital）使用伊维菌素来治疗史密斯（Julie Smith）已使用呼吸器的丈夫。

史密斯夫妇的律师在纽约和芝加哥已打赢好几起类似的诉讼案。

自疫情爆发以来，医界对于「旧药新用」有很大的兴趣。伊维菌素尤其获得很多关注，特别是在拉丁美洲。早期的实验室研究显示出伊维菌素可能具有治疗新型冠状病毒的有益特性。

然而情况通常是如此：在实验室环境看到的成效，往往无法转换成真实世界的成功，无法经由临床试验展现出明显有效性。

美国国家卫生研究院（NIH）表示，目前缺乏足够证据来支持或反对使用伊维菌素治疗COVID-19，尚待严格的临床试验结果。

美国食品暨药物管理局（FDA）批准使用伊维菌素治疗寄生虫引起的某些症状，但不建议用来治疗COVID-19。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）近来一份报告显示，截至本月中以前，医师每周开出8万8000份伊维菌素处方，远高于疫情前的每周3600份基准。

此外，美国各地的毒物控制中心接到因伊维菌素过量而中毒的电话也激增至3倍。

在一个案例中，一名成年人饮用原本要注射牛只的伊维菌素制剂，出现精神错乱、嗜睡、幻觉、呼吸急促和颤抖等症状而住院9天。

另有一人从网路上购买了未知强度的伊维菌素，连续5天每天服用5次，到医院时已神智不清，无法回答问题或听从指令。停药后症状好转。

尽管如此，伊维菌素仍有相当多知名铁粉，包括福斯新闻频道（Fox News）主持人殷格拉汉（Laura Ingraham）与尚汉尼提（Sean Hannity），以及共和党联邦参议员强生（Ron Johnson）。（译者：陈怡君/核稿：杨昭彦）

© 2021 AFP