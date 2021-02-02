伊雯瑞秋伍德不再沉默 指控玛丽莲曼森性虐

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶1日电） 美国电视影集「西方极乐园」女星伊雯瑞秋伍德今天指控重金属摇滚歌手玛丽莲曼森昔日诱奸她，「可怕地虐待我多年」。

伊雯瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）2007年和大她近20岁的玛丽莲曼森（Marilyn Manson）公开恋情，女方当时年仅19岁。两人2010年订婚，但几个月后分手。

伊雯瑞秋伍德就曾在2016年自爆遭「重要另一半」性侵。她2018年在国会作证时也披露遭遇家暴和性侵的痛苦经历，但当时未点名加害人是谁。

现年33岁的伊雯瑞秋伍德今天在照片分享平台Instagram发文揭露52岁的玛丽莲曼森就是虐待她的人，「当我还是青少女时，他开始诱奸我，可怕地虐待我多年」。

她写道：「我当时被洗脑、操控而屈从，我受够了活在报复、诽谤或勒索的恐惧中。我在此揭发这个危险的男人，并唤醒许多给了他机会的业界，以免他毁掉更多生命。我和许多不再保持沉默的受害者站在一起。」

她也在限时动态转贴多名女性的Instagram发文，内容指控玛丽莲曼森过去对她们的身心虐待。

玛莉莲曼森的公关目前未就伊雯瑞秋伍德的指控发表评论。

© 2021 AFP