伍兹车祸后重返球场 卖力撑完美国名人赛

（法新社奥古斯塔10日电） 因为严重车祸而身受重伤，一度可能得截肢的美国高球名将老虎伍兹，在美国名人赛复出的表现虽不如过往，但他自认能重返赛场，已是生涯一大成就。

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老虎伍兹今天在美国名人赛第4轮打出高于标准杆6杆的78杆，并以高于标准杆13杆的301杆获得第47名。 伍兹（Tiger Woods）先前发生重大车祸，伤势严重到他一度担心自己可能会失去右腿，在花了14个月的时间治疗和复健后，本周站上美国名人赛的大舞台，但未能穿上生涯第6件象徵美国名人赛冠军的绿夹克。 伍兹昨天和今天连两天打出78杆成绩，这是他在美国名人赛最差的单轮成绩，4轮合计高于标准杆13杆，也是他在此赛最差的表现。

最终他获得第47名，这大概是他业余时期未能闯过晋级线后，在美国名人赛最差的名次。 不过这周的比赛，重点从来就不是数字。 当谈到他仍在复健中的右小腿时，伍兹说：「我不认为人们真的能够明白。」 「只有那些我亲近的人才知道（复健的艰辛），因为他们曾经亲眼目睹。部分与我熟识的球员也曾看过一些照片，及那些我不得不承受的事。」 2020年的美国名人赛，因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，延到当年的11月才举行，伍兹在那之后就没有打过任何比赛了。自他发生车祸意外后，甚至也不曾下场一连4天走18洞。 习惯在周日决赛轮穿着红上衣的伍兹，今天依旧吸引大批观众。当他抵达第18洞的果岭时，周围观众报以热烈掌声，一脸疲倦的伍兹则举起帽子向观众致意。 对于球迷一周以来的支持与鼓励，伍兹说：「这真是难以置信的感觉。」

© 2022 AFP