休士顿医护控院方强迫接种疫苗 法官驳回

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（法新社休士顿13日电） 美国德州休士顿美以美医院（Houston Methodist Hospital）100多名员工控告院方要求他们接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，联邦法院法官今天驳回诉讼。

这些员工主张医院要求不合法，因为目前可用的疫苗仅获得美国卫生当局紧急使用授权，尽管这项授权已为数以百万计美国民众接种疫苗排除障碍。

休士顿美以美医院订下期限，要求员工在6月7日前证明自己至少已接种一剂疫苗，否则将面临解雇。

本案主要原告、休士顿美以美医院护理师布里吉斯（Jennifer Bridges）主张，若她因为拒绝接种疫苗而遭解雇，应被视为非法解雇。她也表示目前的疫苗属实验性质，具有危险。

联邦法院法官休斯（Lynn Hughes）今天做出不利布里吉斯和其他116名员工的裁决，并指出疫苗安全性不是争议点，德州法律仅保障员工有拒绝犯罪的权利。

布里吉斯将没有接种疫苗的解雇威胁，比拟成大屠杀期间的强迫医学实验，对此休斯也予以训斥。

休斯写道：「将注射疫苗的要求比作集中营的医学实验，应受到谴责。」（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP