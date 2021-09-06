休士顿忙抗疫无余力 老兵因胆结石死在乡下医院

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（法新社休士顿5日电） 两次赴阿富汗服役都能活着回来，但今天，威金森却因乡下医院苦无设备，医师无力医治，只能任由病况渐渐恶化，终至因胆结石而死。

46岁的威金森（Daniel Wilkinson）家住距休士顿搭直升机30分钟、搭车90分钟之处，休士顿以医疗发达着称，但问题是，德州卫生照护系统因收治太多Delta变种病毒患者，早已不堪负荷。

截至9月1日，富裕的德州有1万4700人住院，仅略低于1月那波冬季冠状病毒疫情席卷美国时创下的最高纪录。

休士顿美以美医院（Houston Methodist Hospital）执行副总裁史瓦兹（Roberta Schwartz）表示：「过去几波高峰，我们收治750多名患者，而现在，我们收了820到850名病患，所以医院非常满。」

情况糟到，甚至有医院把会议室挪来治疗患者，因此乡下医院就算设备不足，也只能硬着头皮收下照顾不来的患者，就像威金森这种。

他住在人口4000的小镇贝尔维尔（Bellville），8月21日住进距住家仅一个街区之遥的郡内唯一医院，这间诊所没有器材取出他的胆结石，所以试着联络其他医院，希望安排透过直升机转院。

贝尔维尔医疗中心（Bellville Medical Center）执行长法舍（Daniel Bonk Fache）表示：「我们的员工和医师不断尝试，试了6个多小时，想帮他转到任何一间三级医院（tertiary care center），我们急诊室医师甚至还上脸书求助，试着帮他转院。」

德州首府奥斯汀附近的一位医师原本说可以收治威金森，但5分钟后又回电说，他的医院已经没有空病房了。

德州乡村与社区医院组织（Texas Organization of Rural and Community Hospitals）主席韩德森（John Henderson）表示：「我们每天都接到乡下医院院长的电话，心急如焚地要帮这些患者找床位。」

他说，威金森的案例并非个案，「我会说，这星期的每一天，我们都有结局不是那么好的状况，最后都有病患死亡」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）1100906。

© 2021 AFP