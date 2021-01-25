众院弹劾川普条文将送达参院 准备启动审理程序

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（法新社华盛顿25日电） 美国联邦众议院议长裴洛西预计今天将弹劾前总统川普的条文送交参议院，弹劾理由是川普煽动6日民众闯入国会大厦事件。这也将正式启动美国首见前总统遭受弹劾审理的程序。

众院已于13日通过弹劾川普，写下美国首见总统2度遭到弹劾的历史纪录，当时距离川普下台仅剩一周。民主党籍的裴洛西（Nancy Pelosi）上周承诺，将继续推动弹劾川普的审理。她说：「我不认为会花很多时间，但我们必须去做。」

众院弹劾川普的条文将在美东时间今天晚间7时（台湾时间26日上午8时）送达联邦参议院并加以宣读，所有100名参议员将在明天宣誓为陪审员。参院弹劾案审理已预定将在2月第二周展开。

6日当天，成千上万的川普支持者响应他的号召来到华府，抗议美国国会确认民主党候选人拜登（JoeBiden）当选总统；随后有大批群众闯入国会大厦，动乱最终造成5人丧命。但数名共和党参议员周末已指出，民主党人恐难以将川普定罪。

川普所属共和党的几位高层人士，已从政治和宪法角度提出反对弹劾的理由。由于民主党在参院仅掌握半数50席，而要将川普定罪须2/3席次同意，如今看来，民主党人能否争取到17名共和党议员倒戈，令人怀疑。

担任参院情报委员会主席的共和党议员卢比欧（Marco Rubio）昨天接受福斯新闻（Fox News）访问时表示：「我认为这场审理很愚蠢。我认为这适得其反。国内情势正如失火般危急，这么做就像在火上大量浇油。」

尽管卢比欧承认，川普「对于发生的事要负一些责任」；但他认为，「再度掀起这件事」只会伤害国家。

其他共和党人也指出，川普如今已是一介平民，参院无权审判他。参议员朗德斯（Mike Rounds）便在美国国家广播公司（NBC）节目「会晤新闻界」（Meetthe Press）表示，美国宪法未允许弹劾前总统。

无论如何，这场审理将对参院构成考验。民主党人仍希望每天议程能拨出一部分时间处理例行事务，但他们对川普持续怀抱的愤怒，看来一定会伤害到促成两党合作的任何努力。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP