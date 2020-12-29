众院通过国防授权法 川普行使否决权首遭推翻

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（法新社华盛顿28日电） 即将卸任的美国总统川普日前否决2021财政年度国防授权法案，众院今天表决维持通过原案，若参院再度顺利表决通过，将会是川普行使否决权首度遭到推翻。

川普23日行使总统否决权，否决经参众两院通过的2021财政年度国防授权法案（NDAA FY21），并将法案退回提案的众院。众院今天集会对这项法案进行重新表决后，以322票赞成、87票反对，推翻总统否决权。川普自家共和党109名议员也倒戈站在民主党这边。

由共和党占多数的参院将就类似的动议表决，也必须取得2/3支持以推翻川普的否决权。

民主党籍众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）在表决后发表声明，谴责川普否决法案「鲁莽轻率」，呼吁川普「结束任内最后一刻的混乱活动」。

2021财政年度国防授权法案本月稍早在众院和参院，分别以335票赞成、78票反对，以及84票赞成、13票反对通过。

但这项法案因未废除提供网路公司免责保护的联邦法律「通讯端正法」（Communications Decency Act）第230条，遭到川普否决。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP