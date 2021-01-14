众院通过弹劾川普 共和党10议员倒戈

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（法新社华盛顿13日电） 川普今天成为史上第一位2度遭到弹劾的美国总统，联邦众议院以232票对197票通过弹劾案，其中有10位与川普同党的共和党议员倒戈，投下同意票。

由于联邦参议院不会在1月20日拜登（Joe Biden）就任新总统前审理此案，意味川普不会被逼得提前下台，但众院通过弹劾后，他走得肯定不会太好看；此外，若参院之后的审理认定川普有罪，川普还可能失去担任公职的权利，不得在2024年再次角逐总统。

在今天众院以232票赞成、197票反对的投票中，共计有10位共和党众议员倒戈，其中包括前副总统钱尼之女、共和党众院第3号人物丽兹．钱尼（Liz Cheney）。

投下赞成票的还有向来大力批评川普的金辛格（Adam Kinzinger），他说：「我今天心情非常平静，我的投票是正确的，我真的认为历史也会那样评断。」

共和党议员布特勒（Jaime Herrera Beutler）也在宣布自己支持弹劾时表示：「我不是选边站，我是选择真理。这是战胜恐惧的唯一方法。」

共和党众院领袖此次打破往常惯例，并未要求党员投票反对弹劾。他们说，这场投票是个人良知的事情。

© 2021 AFP