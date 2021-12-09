众院通过维吾尔法案 裴洛西：用美经济实力打击暴行

（法新社华盛顿9日电） 美国联邦众议院今天针对中国打压维吾尔穆斯林少数民族，以压倒性票数通过法案，限制自新疆进口商品。议长裴洛西表示，法案利用美国强大的经济实力来打击暴行、追究作恶者责任。

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联邦众议今天以428票对1票通过「防止维吾尔人强迫劳动法案」，要求企业提供「清楚且令人信服的证据」，证明自新疆进口的所有商品皆非出自强迫劳动之手。

表决前，议长裴洛西（Nancy Pelosi）告诉议员说：「此时此刻，北京当局正在对维吾尔族和其他穆斯林少数民族发动残暴且加速的镇压行动。」

「在新疆，在中国各地，数百万的人正忍受着蛮横的人权践踏：从大规模监控、纪检监察，到包括单独监禁、强迫节育等的大规模酷刑，并恐吓揭发真相的记者和社运人士。」

她补充说，「而中国政府对强迫劳动的剥削，已飘洋过海来到美国和全球各地。」

民主党籍的裴洛西表示：「我们不会忘记自身的责任，必须针对中国政府从事的各项行动采取行动。」她还说，这项法案，可以「利用美国强大的经济实力，打击暴行、追究作恶者的责任」。

中国否认各界对其打压维吾尔人的指控。

© 2021 AFP