众院通过2法案 无证移民有机会获美国合法身分

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（法新社华盛顿18日电） 美国国会众议院今天通过两项移民法案，以使数百万无证移民获得合法身分，但法案能否在两党席次各半的参议院过关仍不明朗。

美国与墨西哥边界情势正因移民涌入而趋于紧绷。在此情况下，民主党籍众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）并未试图推动类似2013年失败的全面移民改革，而是采取不同策略。

她力图劝使国会通过两项较为温和的法案，然后送交总统拜登（Joe Biden）签署。白宫今天稍早已表态支持。

其中「美国梦想与承诺法案」（American Dream and Promise Act），将提供无证年轻移民获得公民身分的途径。这些孩提时期就被带进美国的移民又称「追梦人」（Dreamers）。

众院今天以228对197票通过美国梦想与承诺法案，有9名共和党议员投下支持票。

另一份「农场劳动力现代化法案」（Farm Workforce Modernization Act）将正式确定农场移民工人的合法地位，提供他们获得公民身分的机会。白宫指出，这些移民「生活在阴影中且易受剥削」。

这项法案允许农场工人及其家人留在美国，并且透过持续受雇于农业部门，在多种情况下成为美国公民。众议院以247对174票通过法案。

国会拉丁裔党团主席鲁伊斯（Raul Ruiz）说：「正是在目前疫情时期，我们需要通过这些法案。追梦人包括医师、护理师、实验室技术员和疫调人员，以及创造就业机会的人。」

「农场劳工感染与死于2019冠状病毒疾病（COVID-19）的比率远高于一般大众，毫不夸张地说，他们是用命来喂饱你们。」

裴洛西则形容，移民是「使我国强大、富裕和高尚的」第一线英雄、医护人员和教师，「他们必须获准留下来」。

但法案能否获参院通过仍不确定，目前参院民主党和共和党各占50席。

© 2021 AFP