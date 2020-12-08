优步出售自动驾驶研发部门 新创公司Aurora接手

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（法新社旧金山7日电） 叫车服务平台业者优步（Uber）今天宣布，公司同意将旗下自动驾驶技术研发部门售予新创公司Aurora；优步将向Aurora投资4亿美元，并持有26%的Aurora股份。

Aurora共同创办人兼执行长厄姆森（Chris Urmson ）说：「在Uber先进科技集团（Advanced Technologies Group）加入后，Aurora将拥有非常强大的团队与技术，一条通往多个市场的康庄大道，以及交付产品的资源。」

厄姆森还说，Aurora正在改变自动驾驶汽车领域的格局。Aurora目前的股东包括亚马逊公司（Amazon）与韩国汽车大厂现代（Hyundai）等。

Uber执行长柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）将加入Aurora董事会，作为交易的一环。Aurora收购先进科技集团后，将致力开发称为Aurora Driver的自驾技术。

柯霍斯洛夏西说：「很少有技术能够像自动驾驶车一样，透过安全、便捷和环保的交通方式，改善人们的生活。」

「我期待与克里斯（厄姆森）合作，并在未来几年将Aurora Driver带入Uber网络。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP