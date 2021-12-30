传三星欲斥资1.17兆 洽谈收购美制药商百健

（法新社纽约29日电） 媒体报导，韩国巨头三星集团（Samsung Group）正在洽购美国生技公司百健（Biogen），交易金额可能超过420亿美元（约新台币1.17兆元），消息一出，百健股价今天飙涨近10%。

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根据「韩国经济新闻」报导，三星集团计划以超过420亿美元收购百健，双方正就这笔潜在交易进行谈判；百健以专攻神经功能失调用药和阿兹海默症药物Aduhelm闻名。

报导引述不具名的投资银行消息来源说，与带动三星盈利的「半导体等周期性产业」相比，百健的营收相对稳定。

百健股价今天飙升9.5%至258.31美元，盘后交易进一步攀高。

百健发言人拒绝置评。

百健成立于1978年，创办人包括诺贝尔奖得主吉伯特（Walter Gilbert）和夏普（Phillip Sharp），除了Aduhelm之外，还以治疗多发性硬化症药物为人所知。

百健总部位于美国麻萨诸塞州剑桥市，去年营收为134亿美元（约新台币3742亿元），截至2020年，拥有约9100名员工。

百健股价较6月高峰下跌了近50%，部分原因是外界对Aduhelm的疗效抱持怀疑态度。百健12月20日宣布将这款药物的价格调降大约一半。

全球最大晶片制造商三星以其电子部门闻名天下，最新季度营利增长28%，达到15.8兆韩元（135亿美元，约新台币3770亿元）。

百健和三星生物制剂公司（Samsung Biologics）目前拥有一家合资企业，负责开发、制造和销售生物相似药（Biosimilars）。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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