传世卫报告认定 COVID最可能经由中间宿主传人

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（法新社日内瓦29日电） 世界卫生组织（WHO）专家小组在COVID-19疫情源头最终调查报告中，对4种假设做出分析。其中最可能是来自蝙蝠透过中间宿主传染人类，最不可能则是实验室外泄。

世卫派往武汉调查2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情源头的国际专家小组离开中国已一个多月，外界对于调查结论报告抱持热切期待。报告撰写过程中，有负责接应世卫专家小组的中方人士参与。

世卫一再将报告发布时间延后，并归咎于联络和翻译上的问题。但台面下关于这份报告的内容，各方激烈外交角力不断。

根据法新社今天取得尚未正式发布的最终报告副本，世卫专家小组相信，引起COVID-19的SARS-CoV-2病毒来自蝙蝠。他们检视这种病毒直接从蝙蝠传染给人类的假设，结论是「可能至很可能」。

但报告发现，更可能的情况是，SARS-CoV-2先从蝙蝠传染到另一个动物身上，再传染给人类。

报告写道：「尽管在蝙蝠身上曾发现和SARS-CoV-2 关系最接近的病毒，但这些蝙蝠病毒和SARS-CoV-2之间的演化距离估计有数十年，暗示有遗失的环节。」

因此报告认为，「透过中间宿主传染（给人）的假设，被认为很可能至非常可能」。但报告并未判定，最早可能是哪种动物让病毒可传人。

至于北京最偏好的透过冷冻食物传染理论，世卫专家小组报告并未排除可能性，因为COVID-19病毒似乎能够在冰冻温度下存活。报告写道：「透过冷冻/食物链产品传染，我们认为是可能的。」

最后，报告检视病毒从实验室外泄的可能性，例如来自武汉病毒研究所。这也是美国前总统川普政府所宣传的理论。

报告指出，由于没有纪录显示，在2019年12月之前，有任何实验室具有任何和SARS-CoV-2相似的病毒。报告还强调，武汉当地的实验室都有高度的安全水准。因此「疫情来自实验室的假设，被认为极度不可能」。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP