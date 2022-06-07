传中国战机扰加拿大侦察机 杜鲁道批不负责和挑衅

（法新社蒙特娄6日电） 加拿大侦察机传出在监视北韩规避制裁一事时遭到中国战机骚扰，加国总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天谴责北京「不负责任和挑衅」的行为。

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加拿大军方指控，加国侦察机在太平洋执行任务时遭中国战机骚扰，有时不得不偏离原本的飞行路线，以避免与中国飞机发生碰撞。就在加拿大2018年逮捕华为财务长孟晚舟而与中国关系陷入冰冻的危机逐渐获得缓解之际，这起事件又再度加剧两国之间的紧张情势。

杜鲁道告诉记者：「在这种情况下，中国的行为不负责任且具挑衅意味，我们将继续强烈谴责他们将人员置于危险之中。」

渥太华上周指控中国空军飞行员最近在国际空域与加国飞机交会期间，做出不专业且危险的行为。

这架加拿大侦察机部署在日本，作为协助执行联合国对北韩实施制裁的一环。北韩因发展核武和弹道飞弹计画面临国际制裁。

加拿大军方上周在声明中说，在某些情况下，加国人员不得不迅速修改飞行路线，以「避免与这些拦截机发生潜在碰撞」。

声明还说，中国飞机有时试图让加拿大飞机改变飞行路线，且飞得非常近，加国飞行员甚至能「非常清楚看到」他们的机组人员。

杜鲁道接着说，中国的行为「不尊重联合国执行联合国对北韩制裁的决定」。

加拿大2018年依美国逮捕令在温哥华逮捕孟晚舟，加拿大前外交人员康明凯（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）随后遭中国拘留，中加关系严重恶化。3人皆已于去年9月获释。

澳洲昨天也在声明中说，一架中国战斗机5月26日在南海地区，对一架澳洲军用侦察机进行危险拦截。

澳洲提出上述指控后，北京今天警告澳洲「谨慎行事」，否则将面临「严重后果」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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