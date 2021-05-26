传中国拒与美军事对话 五角大厦：仍续努力沟通

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（法新社华盛顿25日电） 针对媒体报导中国因外交礼节问题而三度拒绝对话之后，美国国防部发言人今天表示，五角大厦仍在尝试与中国军方高层联系。

英国「金融时报」（Financial Times）报导，美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）三度尝试与中国对口沟通，三度碰壁。 金融时报的报导并未获得否认。

对此，中国官媒「环球时报」报导，中国对双边军事对话持开放态度，但奥斯汀要求的是与中国中央军事委员会副主席许其亮对话，而非中国国防部长魏凤和。

环球时报写说，奥斯汀试图接触中国国家主席习近平之下的许其亮，是「不专业、不友善的，此举抵触了外交礼仪，也不符合国际惯例」。

五角大厦发言人柯比（John Kirby）证实，奥斯汀并未与中国军方高层联系上。

柯比今天说：「美国当然希望与北京对口单位对话，我们仍做出相关努力，并看事情如何发展。」

法新社报导，美中关系紧张升高之际，五角大厦一直敞开大门想要与中国高层进行双边讨论。

奥斯汀原本6月初在新加坡举行的香格里拉对话上，有机会与魏凤和举行非正式会谈，但2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响下，会议已于上周取消。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP