传俄罗斯窃乌克兰谷物转售 美国务卿：消息可信

（法新社华盛顿6日电） 据传俄罗斯偷窃乌克兰谷物转手贩售，同时也阻挡境内玉米出口，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天称相关报导可信。

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法新社报导，布林肯在国务院针对俄侵乌引发粮食安全问题的会议上表示：「有可靠报导指出…俄罗斯偷窃乌克兰准备要出口的谷物，以转手贩售获利。」

布林肯又说：「现在，俄罗斯也在囤积自己的粮食不出口。」他强调这是全球小麦和谷物价格飙涨及出现短缺的原因。 布林肯说，这场战争对全球粮食安全造成严重冲击，因为乌克兰是全世界的谷仓之一。

「纽约时报」今天报导，有多艘货船已驶离俄国所控制的港口，美国官员指称船上装载的是「偷来的乌克兰谷物」。

纽时报导，美国已对14个国家发出有关谷物货船的警讯，其中多数是非洲国家，这许多国家都倚赖进口壳物，并已面临严重的供应窘境。

布林肯指出，俄罗斯海军阻挠谷物运载船驶离黑海敖德萨港，想要「勒索」全世界来支持莫斯科的战争。

布林肯说：「现在，俄罗斯海军封锁黑海，阻挠乌克兰谷物运往原订目的地。」

他表示：「目前约有2000万吨的小麦卡在敖德萨港（Odessa）附近的筒仓与货船上运不出去。由于俄罗斯实施封锁，装满谷物的船只困在敖德萨港动弹不得。」

布林肯说，这是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的精心谋略，目的是为了强迫世界其他国家「向他屈服」，并且逼迫各国解除对俄国的制裁。

布林肯指出：「换句话说，简而言之，这是勒索。」 （译者：纪锦玲）

© 2022 AFP