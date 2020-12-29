传内马尔疫情间办新年派对 律师出面否认爆料

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（法新社圣保罗28日电） 数家巴西媒体报导，在疫情持续蔓延的情况下，巴西足球巨星内马尔（Neymar）仍举办大型新年派对，但他的律师出面否认。

里约「环球日报」（O Globo）专栏作家高艾斯（Acelmo Goes）的报导中写道，巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain, PSG）的前锋内马尔，正在他位于里约热内卢附近的海景豪宅举办500人跨年派对，从26日开始举行，将一路嗨到过新年，时间长达1周。

法新社报导，因为办派对陷入风暴，对内马尔来说不是新鲜事，据传他甚至为了办派对而装设隔音设备，以免打扰到邻居。

以对名人独家报导闻名的巴西新闻网站「大都会」（Metropoles）专栏作家狄亚斯（Leo Dias），甚至点名鲁特米拉（Ludmilla）、萨法多（Wesley Safadao）等艺人将会在内马尔的派对上表演。

据称，所有宾客的手机将在进门时被没收，以防举办派对的证据流出，上传到社群网路。

巴西有超过740万起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，有逾19万1000人因此丧命，是全球染疫病故人数次多的国家。

专办活动的Agencia Fabrica公司发布了一份声明，证实该公司在内马尔别墅所在的翠绿海岸（Costa Verde）地区承包举办一场新年活动，并称「参加人数约150人…（活动）将遵守所有公家机关订定的卫生规定」。

但内马尔的律师否认有办派对的计画，也否认Agencia Fabrica举办的活动与内马尔有关。

内马尔的律师告诉法新社：「不！这是Agencia Fabrica的活动，那与内马尔无关。」

© 2020 AFP