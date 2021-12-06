传前哥伦比亚革命军领袖客死异乡 遭伏击身亡

（法新社波哥大5日电） 哥伦比亚媒体今天报导，前游击组织「哥伦比亚革命军」（FARC）异议领袖维拉斯格（Hernan Dario Velasquez）在委内瑞拉遭人枪击身亡。

广告 继续浏览后续

数家媒体引述哥伦比亚与委内瑞拉情报来源报导，绰号「老乡」（El Paisa）的维拉斯格在委国西南部阿普雷州（Apure）与哥国交界处遭到伏击。

哥委两国政府都未证实这项报导。哥国军方告诉媒体，对相关报导并不知情。

维拉斯格在FARC带领精锐武装部队期间令人生畏；2016年FARC与哥国政府签署和平协议，两年后维拉斯格离开FARC。

维拉斯格因从事武装攻击而恶名昭彰，包括2003年2月在波哥大（Bogota）一场汽车炸弹攻击中，造成36人丧生和数十人受伤。

FARC和政府签署和平协议后，约有1万3000名游击队员放下武器归顺政府，此后FARC也转型为少数政党。

但哥国许多地区仍是暴力情事不断。FARC当中约有5000多名异议分子反对和平协议，他们持续在哥伦比亚这个世界最大古柯硷产国对抗民兵、叛军团体和走私毒枭。

维拉斯格曾是协商和平协议的一员，2018年离开FARC后，隔年与FARC前领袖马奎斯（Ivan Marquez）和桑特里契（Jesus Santrich）一起复出，宣布再度重拾武器。

波哥大当局则一再指控委内瑞拉政府窝藏FARC和另一支叛乱组织「全国解放军」（ELN）的战斗人员，但委国否认这项指控。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP