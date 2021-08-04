传勇士4年2.15亿美元续留柯瑞 安东尼转往湖人

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（法新社旧金山3日电） 柯瑞的经纪团队表示，手握3枚NBA冠军戒指的他，已同意金州勇士开出的4年2.15亿美元合约，因此将继续留队。安东尼则将转往洛杉矶湖人，与好友詹姆斯（LeBron James）同台。

柯瑞（Stephen Curry）的经纪团队告诉体育电视频道ESPN，称柯瑞将与勇士签下4年2.15亿美元（约新台币60亿元）大约。

这将让柯瑞成为美国职篮NBA史上，首名签过两张价值超过2亿美元合约的球员。

安东尼（Carmelo Anthony）在社群媒体的发文中，把他的昵称Melo中的字母l，换成了湖人做为标志的L 型图样，间接证实了媒体称他会加入洛杉矶湖人的报导。

NBA的2021-22球季自由球员市场才展开第2天，就有这些消息传出，但各队6日起才能正式敲定合约，或与球员签约。

33岁的明星后卫柯瑞，在2015年、2016年获选NBA年度最有价值球员（MVP），并曾率勇士拿下2015年、2017年、2018年的总冠军。

37岁的安东尼将与明星后卫卫斯布鲁克（Russell Westbrook）、资深中锋霍华德（Dwight Howard），以及蒙克（Malik Monk）、亚瑞萨（Trevor Ariza）、艾灵顿（Wayne Ellington）、贝兹摩（Kent Bazemore）等人，组成湖人让人耳目一新的阵容。

曾与美国男篮一起拿过3面奥运金牌的安东尼，上季效力于波特兰拓荒者，平均每场比赛可获13.1分、3.1篮板，三分球命中率是40.9%。

安东尼生涯将迈入第20个球季，他先前待过丹佛金块、纽约尼克、奥克拉荷马雷霆、休士顿火箭和拓荒者。

这将是安东尼和2003年同时进入NBA的詹姆斯（LeBron James）首次在NBA联手合作，两人过去只有在奥运时当过队友。

© 2021 AFP