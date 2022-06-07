传北京秘密在柬埔寨建海军设施 澳洲关切

（法新社金边7日电） 「华盛顿邮报」引述西方官员的说法报导，中国正在柬埔寨秘密建造海军设施，专供中国军方使用，但遭两国否认。澳洲新任总理对此表示关切，呼吁中国将意图透明化。

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透露消息的西方官员们基于事件敏感性都不愿具名，他们说，暹罗湾（Gulf of Thailand）的柬埔寨云壤海军基地（Ream Naval Base）将有一处新设施，兴建来「专供」中国海军使用。

这座基地多年来一直是美柬关系的痛处，美方长期以来一直怀疑基地正在被中国使用，藉此部署军事前哨网络，来巩固国际影响力。

柬埔寨方面否认报导，称基地的发展计画根本「不是秘密」。

柬埔寨政府发言人派西潘（Phay Siphan）告诉法新社，柬埔寨不会让中国军方专门利用这处基地，或发展为他们的军事基地。

柬埔寨国防部长与中国大使将参加8日的动土典礼，新设施包括一座修船厂和一处码头。

澳洲新总理艾班尼斯（Anthony Albanese）却表示，这则报导「令人关切」。艾班尼斯正在印尼访问，希望加强外交关系，以对抗中国在此区域日益增长的野心。

他告诉记者：「我们鼓励北京对他们的意图保持透明，并确保他们的活动有助区域安全与稳定。」

澳洲对于北京在太平洋地区逐渐增长的影响力愈来愈感到忧心。

柬埔寨总理洪森（Hun Sen）多次坚称基地建设只是要让基地更加现代化，在中国的帮助下建造一处新的船只维修设施。

他上月发表演说时说：「柬埔寨的领土上不需要有外国军队的存在。」

中国当局同样否认新建设施专供中国海军使用。

有关这处基地的关切可以回溯到2019年，当时「华尔街日报」（Wall Street Journal）报导，中柬之间有一份秘密草案，允许北京在这处基地停泊军舰。

© 2022 AFP