传华纳媒体与Discovery将合并 最快本周宣布

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（法新社华盛顿16日电） 媒体报导，美国电信巨擘AT&T最快可能会在明天宣布，将旗下的华纳媒体（WarnerMedia）与竞争同业探索（Discovery）合并。

华纳媒体目前拥有美国有线电视新闻网（CNN）与美国有线频道HBO；若与Discovery合并交易成真，可创造出一家能与网飞（Netflix）和迪士尼+（Disney+）竞争的媒体巨擘。在疫情期间，这两家公司的订户激增。

根据CNBC报导，整合之后的新公司将属AT&T与Discovery旗下，但目前并未发布相关细节。

法新社引述美国媒体报导，熟悉内情的消息人士指出，最快可望本周宣布这项交易。

法新社联系AT&T、华纳媒体与Discovery，但截至今天傍晚前都未获回覆。

AT&T于2018年以800亿美元买下时代华纳（Time Warner），之后改名华纳媒体，旗下拥有HBO、华纳兄弟影业（Warner Bros. studios）以及CNN等有线频道。

迪士尼集团的串流平台今年1月至3日成长走缓，令投资人大为苦恼，集团上周股价重挫。

根据Discovery官网，全球220个国家都有探索频道。

华纳媒体在2020年净销售额为304亿美元，Discovery的同期净销售额则为107亿美元。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP