传参战助乌克兰抗俄 英国证实公民一死一失踪

（法新社伦敦28日电） 英国外交部今天表示，目前已知一名英国公民在乌克兰丧生、一人失踪；据传两人在当地与俄罗斯军队交战。

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英国媒体报导，死者名为席布莱（Scott Sibley），是一名退伍军人，虽然他的身分未获正式证实，但昔日同袍向他致敬。

据信席布莱是英国人在乌克兰冲突战死的第一人；据报他年龄36岁。

「英国外交、国协及发展部（Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO）发言人告诉法新社 ：「我们可以证实一名英国公民在乌克兰丧生，（我们）对他的家人表示支持。」

这名发言人表示：「我们也获知（另一名）英国公民在乌克兰失踪，我们对他们的家属表示支持，正紧急寻求进一步消息。」

以席布莱之名架设的筹款网页，对他「具有感染力的笑声及能鼓舞大家的能力」表示敬意。

英国突击后勤团后勤支援中队（Logistic Support Squadron, Commando Logistic Regiment）在脸书（Facebook）网页致意，「在本周，中队失去一位前服役军人，这人在最后一刻都展现出突击队的精神，愿席布莱安息。」（译者：纪锦玲）

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