传反恐情资沦埃及杀害平民工具 法防长下令调查

（法新社巴黎21日电） 调查网站「揭露」（Disclose）公布报告，称埃及利用法国军方提供的情资来锁定并「杀害涉嫌走私的平民」，法国国防部长帕利已要求针对「揭露」披露的资讯展开调查。

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「揭露」指出，法国与埃及间这项名为Sirli的任务旨在就埃及西部与利比亚接壤边境的圣战士威胁提供情资。

消息曝光数小时后，法国国防部发布声明证实法埃两国在情报和反恐领域有相关安排，不过基于安全因素，国防部不打算针对此事透露更多细节。

国防部声明还说，国防部长帕利（Florence Parly）已要求针对「揭露」披露的资讯展开调查。

反对派议员立刻呼吁国会成立委员会调查此事，国防部长帕利（Florence Parly）也自行下令展开调查。

左翼反对党「不屈法国」（France Unbowed）发布声明，呼吁国会针对相关指控展开调查。

「不屈法国」呼吁曾在前总统欧兰德（Francois Hollande）执政期间担任国防部长的现任外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）在国会中对此事提出解释。（译者：李佩珊/核稿：刘淑琴）

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