传埃及医院染疫患者缺氧丧命 影片网路疯传

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（法新社开罗3日电） 埃及传出有4名在医院加护病房接受治疗的2019冠状病毒疾病（COVID-19）患者因缺氧丧命，当局今天表示已展开相关调查。

司法界消息人士向法新社表示，埃及北部夏基雅省（Sharqiya）「胡笙尼亚市（Al-Husseiniya）检察官办公室已针对4人缺氧丧命一事，传唤胡笙尼亚医院院长进行讯问」。

昨天起，许多民众透过社群媒体分享一支45秒的影片，影片画面带到病房内的患者，同时看到医护人员正试图抢救患者，还可听见一旁有人高喊「加护病房里的每个人都死了」。

社群媒体留言认出影片拍摄地点在胡笙尼亚医院，检察官办公室随后也证实这一点。

不过埃及卫生部长扎耶德（Hala Zayed）今天表示，「所有收治冠状病毒患者的医院都有充足的医疗用氧气供应」。

卫生部发言人麦加海德（Khaled Megahed）表示，胡笙尼亚医院这几名患者「是在不同时间点病故，其中多为年长及慢性病患者」，他们的病情因冠状病毒加剧，最终导致死亡。

埃及是阿拉伯世界人口最多的国家，约1亿人口居住，迄今通报逾14万起COVID-19病例，其中包括7800人不治。

不过当局坦承，由于迄今只有来自卫生部实验室通报的确诊病例，因此实际染疫人数还会更高。

埃及疫情经过短暂缓和期后，去年底每日新增病例再度飙升，10月间每日新增确诊病例数约100起左右，近日已增加到每日1400起左右。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP