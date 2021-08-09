传奇四分卫曼宁 入列NFL名人堂

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（法新社洛杉矶8日电） 职业美式足球联盟NFL四分卫曼宁（Peyton Manning）、接球员强生（Calvin Johnson）和外接员皮尔逊（Drew Pearson）等人今天进入职业美式足球名人堂。

这场仪式在俄亥俄州坎顿市（Canton）的汤姆班森名人堂体育场（Tom Benson Hall of Fame Stadium）举行。

曼宁是由父亲阿契（Archie）介绍出场，阿契自己也曾是NFL长青明星四分卫。

曼宁曾两度获得NFL超级杯（Super Bowl）冠军，他向父亲致谢，形容父亲是「我最爱的四分卫，我的英雄，我的典范」。

除了曼宁、皮尔逊和强生，防守后卫伍德森（Charles Woodson）、安全卫林奇（John Lynch）、进攻线卫范内卡（Alan Faneca）、教练佛罗雷斯（Tom Flores）和球探能恩（Bill Nunn）也入列职业美式足球名人堂（Pro Football Hall of Fame）。

曼宁5年前告别球场时，是一连串NFL传球纪录保持人，他的传奇生涯长达17个球季，5度获得最有价值球员荣誉。

曼宁的职业生涯中，大部分时间效力于印城小马（Indianapolis Colts），也曾待过丹佛野马（Denver Broncos）。

他在仪式上说：「我不知道你们怎么想，但我的比赛还没结束。」

「（这场比赛）永远不会结束。我会致力于确保（这场比赛的）未来，希望大家与我携手努力。」

皮尔逊被视为1970年代最伟大的球员之一，他最为人铭记的功绩，是在1975年对上明尼苏达维京人（Minnesota Vikings）那场扣人心弦的季后赛中，接住四分卫史陶巴克（Roger Staubach）的「万福玛利亚长传」（Hail Mary pass），完成致胜的接球达阵。

皮尔逊说：「重要的不是花多少时间才能走到这里，而是如何等待。我的信念支持了这段等待。」

强生在9年生涯中接球731次、接球码数长达1万1619码，还有83次接球达阵。佛罗雷斯则是曾以球员、助理教练和总教练身分夺得超级杯的第一人。

© 2021 AFP