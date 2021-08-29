传奇罪犯比利小子毙命手枪 拍出603万美元天价

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（法新社洛杉矶28日电） 美国蛮荒旧西部恶名昭彰法外之徒比利小子（Billy the Kid）毙命的手枪，以603万美元价格落槌，创下枪枝拍卖的世界纪录。

警长贾瑞特（Pat Garrett）开枪击中比利小子胸口，当场毙命，贾瑞特当时使用的这把柯特（Colt）单动式左轮手枪，实际落槌价比事前预估的200-300万美元足足多出一倍。

邦瀚斯拍卖公司（Bonhams）表示，昨天的拍卖无论现场、电话还是网路，竞标情形都相当踊跃。

比利小子本名亨利．麦卡蒂（Henry McCarty），也以威廉．邦尼（William Bonney）行走江湖，是在亚利桑那州和新墨西哥州被通缉的亡命之徒，前后杀了8个人，1881年7月14日在新墨西哥州萨姆纳堡（Fort Sumner）一处农场遭警长贾瑞特开枪击毙，死时21岁。

根据邦瀚斯拍卖公司说法，先前枪枝拍卖最高纪录为美国开国元勋乔治．华盛顿（George Washington）独立战争期间使用的一对马鞍枪套型燧发枪，2002年由佳士得（Christie's）拍出198万美元。

© 2021 AFP