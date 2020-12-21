传川普阵营会议提议戒严令 美国政界反应激烈

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（法新社华盛顿21日电） 距离拜登入主白宫仅剩一个月时间，美国总统川普仍不屈不挠想推翻今年大选结果。据媒体报导，他的顾问曾提出诉诸戒严令构想。消息引发美国政界愤慨和难以置信。

美国近日连串重大事件，从大规模网路攻击、2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情巨额纾困案的重要磋商，到历史性的疫苗接种计画上路，大多时候都不见川普人影。

而根据「纽约时报」、美国有线电视新闻网（CNN）和「华尔街日报」报导，川普18日却有时间在白宫监督一场气氛火爆的会议，讨论有何新方法能抗拒或推翻民主党对手拜登（Joe Biden）胜选的情况。过程中有人提出出动军队助阵的构想，但遭到打枪。

另有数则报导指称，川普考虑查封计票机以进行检查，以及任命曾提出古怪阴谋论的前竞选团队律师鲍尔（Sidney Powell）担任特别检察官，继续追查川普宣称的大规模选举舞弊。

出席18日在椭圆形办公室这场会议的人，还有11月获川普特赦的前白宫安全顾问退将佛林（MichaelFlynn）。他最近接受Newsmax新闻台访问时表示，川普可能「动用军事力量，部署在那些（关键）州，并且基本上重新举行选举」。

川普则否认关于这场会议的报导内容。他19日午夜刚过不久在推特发文写道：「戒严令=假新闻。只是又一则刻意的烂报导。」

若干美国高阶军官已表明不会参与任何推翻选举结果的行动。陆军部长麦卡锡（Ryan McCarthy）和陆军参谋长麦康维尔（James McConville）18日便发布声明表示：「在决定美国选举结果上，没有军方该扮演的角色。」

根据「布瑞南司法中心」（Brennan Center forJustice）今年稍早所做的一份研究，川普若要颁布戒严令，无论如何都需经过国会同意。

18日这场白宫内部会议令美国政界不少人士皱眉头。有人强烈谴责，也有人沮丧摇头。

例如2012年竞选总统败北的共和党联邦参议员罗姆尼（Mitt Romney），在CNN节目「美国国情」（Stateof the Union）直接了当说：「（戒严）不会发生。这是一条死胡同。」

去年9月离开川普政府的前白宫安全顾问波顿（John Bolton）19日晚间也告诉CNN，报导曝光的会议内容「糟糕透顶」，「没有其他字句可形容。这令人难以置信，几乎肯定毫无前例」。

拜登将任命的准白宫发言人莎琪（Jen Psaki）则拒绝卷入这起争议。她昨天接受「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）访问时说，她留给其他人来解释「椭圆形办公室和白宫现在究竟是什么情况」。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP